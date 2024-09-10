До 3 тысяч кэшбэка: украинцы присоединяются к программе "Национальный кэшбэк"

10 сентября 2024, 14:54
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Автор: Валерия Городинская

К программе "Национальный кэшбек", которая была инициирована президентом Украины, присоединилось уже более 880 тысяч украинцев. Кстати, 400 тысяч из них выбрали в Дії карты, на которые будет начисляться кэшбэк.

Какие выгоды могут получить украинцы от программы

Как сообщили в НБУ, передает 24 Канал, за покупку товаров украинских производителей, которые поддержали программу "Национальный кэшбек", украинцы смогут получать ежемесячно до 3 тысяч гривен.

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Обратите внимание! Сейчас известно, что к программе через портал Дия присоединились 713 украинских производителей. Они зарегистрировали более 130 тысяч товаров.

Как присоединиться к программе "Национального кэшбэка":

  • В телефонном приложении или отделении своего банка откройте карту для выплаты кэшбека. Она может быть как виртуальная, так и физическая.
  • После этого следует определить карточку, с которой будет происходить оплата товаров.
  • Кстати, если есть более чем одна карта в разных банках, которыми пользуется лицо, с них всех может начисляться кэшбек. Это можно сделать, уточнив все детали у представителей банка.
  • После этого следует обновить приложение Дия и выбрать услугу "Национальный кэшбек".
  • Несколькими кликами нужно присоединить созданную карту к программе. Средства будут поступать на карту ежемесячно, а отслеживать их можно через Дию.

Что предусматривает программа "Национальный кэшбек"

В рамках действия программы украинцы будут получать 10% компенсации за покупку товаров украинского производства. Максимально за месяц можно получить 3 тысячи гривен кэшбека, а потратить средства на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино и тому подобное. Также деньги можно задонатить на Вооруженные Силы Украины или купить военные облигации.