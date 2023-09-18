В Украине могут ввести польскую модель налогообложения ФЛП: как нужно будет платить

В парламенте рассматривается возможный переход на польскую систему налогообложения физических лиц-предпринимателей. По мнению парламентариев, это существенно увеличит поступление в бюджет.

Украинские предприниматели давно говорят о необходимости реформирования налоговой системы в нашем государстве. Власти также готовятся к реформам, но видят несколько иное развитие этого направления.

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Почему именно польская модель налогообложения

Как рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев, власти готовы откликнуться на предложение бизнеса и ввести такие налоги, как в Европе. Для этого изучался опыт нескольких стран.

Мы взяли за образец польскую модель, которая для нас самая близкая. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине,

– рассказал Гетманцев.

По его мнению, Единый налог больше не выполняет свою задачу и вместо поддержки малого бизнеса стал инструментом, благодаря которому средний и крупный бизнес уклоняются от налогов.

Что предполагает польская модель налогов

Увеличение лимита

В Украине предел по операциям в Украине составляет 7,8 миллиона гривен. В Польше он установлен на уровне 2 миллиона евро.

Разные ставки по виду деятельности

В Польше каждый вид деятельности имеет свою налоговую ставку. К примеру, торговля – 3%. Низкий налог и в сфере производства. Налог на услуги несколько выше, в пределах 12 – 20%.

Какой должна быть новая модель налогообложения

По словам Гетманцева, Министерство финансов с участием экспертов Международного валютного фонда уже работает над новой системой налогов.

"Она должна быть цивилизованной, простой, прозрачной, понятной. Давать возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как играют с налогами крупные предприятия", – добавил Гетманцев.