Канада сняла санкции с 4 россиян, среди них экс-супруга Фридмана - какова причина решения

Правительство Канады приняло решение снять санкции с нескольких россиян. Среди них - бывшая жена Михаила Фридмана Ольга Айзиман.

Решение Канады о снятии санкций с россиян

Канадское правительство решило снять санкции с 4 российских граждан. Соответствующее решение уже опубликовали в правительственной газете.

Интересно Поставляли сырье для российских "Искандеров": СБУ задержала украинских топ-менеджеров

В перечень лиц, с которых сняли санкции, попала бывшая жена миллиардера Михаила Фридмана Ольга Айзиман. В качестве причины правительство Канады указало, что она уже не соответствует критериям введения ограничений, которые против нее ввели в 2022 году.

Вместе с Айзиман санкции сняли с:

Александры Бурико и Сергея Мальцева (бывшие заместители председателя "Сбербанка");

Александра Душко (член Совета директоров "Газпрома").

В прошлом году с Айзиман снял санкции Европейский Союз. Сейчас она находится под ограничениями Украины, Швейцарии и Великобритании.

Напомним, недавно Фридман выиграл суд у своей домохозяйки, которая осталась без декретных выплат.