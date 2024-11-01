Первые вперед: АРМА продает картины Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту активов уже начало реализацию коллекции картин экс-нардепа Виктора Медведчука. На "Прозорро.Продажи" уже сформировано 35 лотов.

Продажа картин Медведчука

Уже с 31 октября организатор добавляет новые лоты на "Прозорро.Продажи", передает 24 Канал со ссылкой на АРМА. Это будет продолжаться пока все картины экс-нардепа не будут выставлены – пока их 136.

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Большинство картин, не имеющих культурной и исторической ценности, оценили в почти 4 миллиона гривен.

Самые дорогие картины Медведчука такие: