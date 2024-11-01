Первые вперед: АРМА продает картины Медведчука
1 ноября 2024, 12:02Читати новину українською
Агентство по розыску и менеджменту активов уже начало реализацию коллекции картин экс-нардепа Виктора Медведчука. На "Прозорро.Продажи" уже сформировано 35 лотов.
Продажа картин Медведчука
Уже с 31 октября организатор добавляет новые лоты на "Прозорро.Продажи", передает 24 Канал со ссылкой на АРМА. Это будет продолжаться пока все картины экс-нардепа не будут выставлены – пока их 136.
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Большинство картин, не имеющих культурной и исторической ценности, оценили в почти 4 миллиона гривен.
Самые дорогие картины Медведчука такие:
- 392, 5 тысяч гривен - Композиция с лодками (автор неизвестен)
- 374, 4 тысячи гривен - Полдень в Крыму (автор – Витиковский Лев)
- 349 тысячи гривен - Тройка (автор – Стойлов Константин)
- 284, 8 тысячи гривен - Лошади (автор неизвестен)
- 170,1 тысячи гривен - Акт или испанка (автор –Сергей Резниченко)
- 170,1 тысячи гривен - Натюрморт со стулом (автор –Сергей Резниченко)
- 175,8 тысячи гривен - Девушка с арбузом (автор –Сергей Резниченко)
- 107,3 тысячи гривен - Горный пейзаж (автор –Михаил Сапатюк)
- 71,5 тысячи гривен - Крымский аромат (автор –Муравская Наталья)
- 60,7 тысячи гривен - Рождественский день в Ждениеве (Герц Юрий)
- 54, 2 тысячи гривен - Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен)