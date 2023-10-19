Казахстан запретил экспортировать в Россию товары, которые агрессор может использовать для войны

Россияне потеряли один из важных каналов поставки военных товаров. Встать на сторону цивилизованного мира решил Казахстан.

Россия потеряла важное направление импорта

Казахстан объявил о запрете экспорта 106 товаров в Россию. Речь идет о высокотехнологичных продуктах, которые оккупанты могут использовать в войне против Украины.

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Как сообщил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев, импортировать эти товары его страна не прекратит, а речь идет об ограничении шансов, что они окажутся в руках россиян.

Мы экспортируем все товары, кроме тех, которые могут использовать в войне. Именно на них наложены ограничения. Это 106 наименованных товаров, их экспорт мы запретили полностью,

– заявил Торебаев.

Все эти товары Казахстан не производит, а покупает. В списке есть дроны, электрочипы и электроника, которые россияне могли использовать против Украины.

Таким образом Россия потеряла один из главных путей для обхода западных санкций, ведь именно через Казахстан импортировала большое количество продукции для военных целей. Впрочем, ожидать, что оккупанты сразу ощутят острый дефицит, вряд ли удастся, ведь у них еще есть несколько стран, через которые они могут завозить западную продукцию.