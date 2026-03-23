Украинцам будут отключать номера: известный мобильный оператор изменил правила

Киевстар в феврале 2026 года обновил правила продления срока действия номера для абонентов предоплаты. Планируется, что это поможет упростить условия и сохранить как можно больше мобильных номеров.

Какие новые правила продления срока действия номера от Киевстар?

Как и раньше, срок действия номера будет составлять 365 дней, после чего его отключат. Однако теперь этот период будет делиться на 2 этапа, сообщил мобильный оператор.

Первый этап. В течение первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер находится в активном состоянии, вы можете пользоваться всеми услугами. Второй этап. Приостановленное состояние еще на 91 день. Когда номер в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера.

Как продлить срок действия номера?

Пополните счет на сумму от 30 гривен одним платежом.

Оплатите основной пакет услуг на 4 недели или месяц, или дневной пакет услуг. Если вы пользуетесь тарифом с оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продлеваться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.

Почему в Украине дорожают тарифы на мобильный?

По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу,

– отмечает он.

В то же время цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

В целом по рынку говорится о миллиардных расходах, в частности на закупку тысяч генераторов и сотен тысяч аккумуляторов.

