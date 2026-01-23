Укр Рус
23 января, 12:12
Киевстар покупает долю в крупнейшей сети магазинов техники: правда или фейк

Альбина Ковпак
  • Киевстар рассматривает возможность покупки около 10% доли сети Comfy, но официально не подтвердил это.
  • Comfy заявляет, что ключевые бенефициары не планируют терять контроль над компанией и не рассматривают новые партнерства.

На днях стало известно о неофициальных намерениях крупнейшего телеком-оператора Киевстар купить долю сети Comfy в рамках стратегии трансформации в диджитал-компанию. Впоследствии представитель мобильного оператора отреагировал на новость.

Действительно ли Киевстар купит долю Comfy?

22 января стало известно, что на следующей неделе Киевстар может объявить о покупке доли сети магазинов, пишет Forbes.

Мажоритарную долю в компании имеет Станислав Ронис, по информации издания, он останется контролирующим акционером сети магазинов.

Ключевые бенефициарные владельцы сохраняют долгосрочный фокус на развитии бизнеса и не рассматривают продажу компании или новые партнерства, которые приведут к потере контроля над компанией,
– отметили в пресс-службе Comfy.

Собеседники Forbes Ukraine отмечают, что Киевстар покупает долю менеджмента около 10%, вероятно, совладелицы Светланы Гуцул, которой принадлежит около 25% и возможно какую-то долю Рониса.

Вместе с этим после публикации после публикации представитель Киевстара неофициально отрицал факт сделки.

