Чи справді Київстар купить частку Comfy?

22 січня стало відомо, що наступного тижня Київстар може оголосити про купівлю частки мережі магазинів, пише Forbes.

Мажоритарну частку у компанії має Станіслав Роніс, за інформацією видання, він залишиться контролюючим акціонером мережі магазинів.

Ключові бенефіціарні власники зберігають довгостроковий фокус на розвитку бізнесу та не розглядають продаж компанії чи нові партнерства, які призведуть до втрати контролю над компанією,

– зазначили у пресслужбі Comfy.

Співрозмовники Forbes Ukraine зазначають, що Київстар купує частку менеджмента близько 10%, ймовірно, співвласниці Світлани Гуцул, якій належить близько 25% і можливо якусь частку Роніса.

Разом з цим після публікації представник Київстару неофіційно заперечив факт угоди.

