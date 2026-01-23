Чи справді Київстар купить частку Comfy?
22 січня стало відомо, що наступного тижня Київстар може оголосити про купівлю частки мережі магазинів, пише Forbes.
Мажоритарну частку у компанії має Станіслав Роніс, за інформацією видання, він залишиться контролюючим акціонером мережі магазинів.
Ключові бенефіціарні власники зберігають довгостроковий фокус на розвитку бізнесу та не розглядають продаж компанії чи нові партнерства, які призведуть до втрати контролю над компанією,
– зазначили у пресслужбі Comfy.
Співрозмовники Forbes Ukraine зазначають, що Київстар купує частку менеджмента близько 10%, ймовірно, співвласниці Світлани Гуцул, якій належить близько 25% і можливо якусь частку Роніса.
Разом з цим після публікації представник Київстару неофіційно заперечив факт угоди.
Виробники продуктів харчування в Україні будуть забезпечені електроенергією для запобігання дефіциту їжі під час відключень світла. ДСНС та Міненерго отримали доручення забезпечити приєднання генеруючих установок і формування резервів харчів.
На кордоні виявили бус із 829 одиницями контрабандної техніки Apple, включаючи 501 iPhone та інші гаджети, вартістю 35,5 мільйонів гривень. Нардеп Гетманцев звинуватив мережу "Ябко" у причетності до контрабанди, але компанія відкинула звинувачення.
Ferrexpo тимчасово зупиняє роботу через нестабільне постачання електроенергії, спричинене обстрілами. Частину працівників відправлять у неоплачувану відпустку, але шкоди операційним активам не завдано.