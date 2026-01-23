Действительно ли Киевстар купит долю Comfy?
22 января стало известно, что на следующей неделе Киевстар может объявить о покупке доли сети магазинов, пишет Forbes.
Мажоритарную долю в компании имеет Станислав Ронис, по информации издания, он останется контролирующим акционером сети магазинов.
Ключевые бенефициарные владельцы сохраняют долгосрочный фокус на развитии бизнеса и не рассматривают продажу компании или новые партнерства, которые приведут к потере контроля над компанией,
– отметили в пресс-службе Comfy.
Собеседники Forbes Ukraine отмечают, что Киевстар покупает долю менеджмента около 10%, вероятно, совладелицы Светланы Гуцул, которой принадлежит около 25% и возможно какую-то долю Рониса.
Вместе с этим после публикации после публикации представитель Киевстара неофициально отрицал факт сделки.
