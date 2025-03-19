"Киевстар" купил сервис такси Uklon вдвое дороже оценок
- "Киевстар" приобретет 97% акций Uklon за 155,2 миллиона долларов, что вдвое превышает предыдущие оценки.
- Генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется в должности, сделка подлежит одобрению регуляторных органов.
Мобильный оператор в Украине "Киевстар" заключил соглашение о приобретении ведущего украинского сервиса такси Uklon.
Сумма сделки
В соответствии с условиями сделки, "Киевстар" приобретает 97% акций группы Uklon за общую сумму 155,2 миллиона долларов, сообщается в пресс-релизе материнской компании мобильного оператора Veon, информирует 24 Канал.
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Ранее аналитики украинской редакции Forbes оценивали стоимость этой сделки в 40 – 80 миллионов долларов.
Что изменится для Uklon
Ожидается, что генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется на своей должности. Соглашение подлежит обычным условиям закрытия и одобрению регуляторных органов, отмечается в пресс-релизе.
Uklon работает в 27 городах Украины и объединяет на платформе более 100 тысяч водителей-партнеров. В 2024 году компания осуществила более 100 миллионов поездок и более 3 миллионов доставок.
В 2023 году Uklon вышел на рынок доставки и расширил свою деятельность в Узбекистане, где также работает мобильный оператор Beeline Uzbekistan VEON.
В конце января компания Uklon официально подтвердила проведение переговоров с Киевстаром о возможном заключении сделки о приобретении. А в феврале АМКУ разрешил Киевстару приобрести украинский сервис такси Uklon.