Отключат уже 7 апреля: мобильный оператор предупредил украинцев об изменениях

Мобильный оператор Киевстар еще три месяца назад сообщил абонентам о грядущих изменениях, которые начнут действовать с 7 апреля. За это время пользователи могли подготовиться к переходу со старого стандарта связи на более современный.

Что Киевстар меняет с 7 апреля?

Компания проводит модернизацию сети, чтобы повысить качество связи и увеличить скорость мобильного интернета. В рамках этого процесса технологию 3G постепенно отключат и заменят на 4G, пишет Киевстар.

Первый этап стартует 7 апреля после полуночи в ряде населенных пунктов четырех областей Украины. В Киевстаре отмечают, что это улучшит работу LTE и станет еще одним шагом к внедрению 5G в Украине.

Для большинства пользователей переход произойдет без труда: если смартфон поддерживает 4G и SIM-карта современная, изменения проявятся только в виде более быстрого интернета. В то же время некоторым абонентам нужно будет проверить настройки:

на Android – выбрать режим сети LTE или 4G;

на iPhone – включить "Сотовые данные", после чего устройство автоматически подключится к сети.

Если же SIM-карта устаревшая, 4G может не работать – в таком случае ее придется заменить в магазине оператора. С 7 апреля 3G начнут отключать в населенных пунктах таких областей:

Ровенская (Ровно, Острог, Березно, Костополь, Клевань, Ровенский район);

(Ровно, Острог, Березно, Костополь, Клевань, Ровенский район); Волынская ( Камень-Каширский район, Ковельский район, Луцкий район, Владимир-Волынский район);

( Камень-Каширский район, Ковельский район, Луцкий район, Владимир-Волынский район); Черкасская (Звенигородка, Звенигородский район, Жашков, Уманский район);

(Звенигородка, Звенигородский район, Жашков, Уманский район); Черниговская (Бахмач, Носовка, Нежинский район, Новгород-Северский, Новгород-Северский район, Корюковский район).

Переход не произойдет мгновенно по всей территории – обновления будут внедрять постепенно, а оператор дополнительно будет информировать абонентов об изменениях в их населенных пунктах.

Почему исчезает мобильная связь и Интернет в городах?

Как объяснили в Vodafone, во время отключений электроэнергии нагрузка на мобильную сеть резко возрастает, потому что часть пользователей фиксированного интернета переходит на мобильный.

По нашим данным, 60% пользователей фиксированного интернета с отключением света переходят на мобильный интернет. Это в 3 – 4 раза увеличивает нагрузку на сеть. Соответственно оборудование быстрее расходует заряд аккумуляторов, а скорость мобильного интернета может временно снижаться,

– отмечают в компании.

Несмотря на это, сеть имеет "умную" систему управления, вроде ИИ, а потому сама автоматически перераспределяет ресурсы, чтобы достичь максимально эффективного покрытия и качества. Кроме того, она постоянно мониторится техническими специалистами.

Особенно это касается крупных городов, в частности Киева, где сочетаются высокий спрос на связь и сложная ситуация с электроснабжением.

В Киевстар говорят, что в столице, как и в других городах, в дни массовых отключений электропитания наблюдается рост использования услуг мобильной передачи данных – суточный объем переданных мобильных данных в Киеве в такие дни может превышать даже 1 петабайт (то есть 1 000 терабайтов).

Впрочем балансировка трафика постоянно работает: сеть автоматически распределяет абонентов между частотными диапазонами и соседними сотами с учетом нагрузки, расстояния до базовой станции и тому подобное. Это позволяет поддерживать оптимальную скорость передачи данных,

– объясняют в компании.

Поэтому во время пиковых нагрузок эффективность перераспределения может уменьшаться, однако все алгоритмы продолжают работать.

В lifecell в то время выделяют основные причины роста нагрузки на их сеть:

Часть фиксированных сетей абонентов и их оборудования зависит от электропитания, поэтому трафик резко переходит в мобильную сеть.

Работает механизм национального роуминга и абоненты других операторов могут переключаться в сеть lifecell, что дополнительно увеличивает нагрузку.

Какой самый дешевый тариф от Киевстар?

Оператор Kyivstar предлагает специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который могут подключить люди от 60 лет или лица с инвалидностью.

Пакет стоит 220 гривен в месяц и сочетает сразу несколько услуг – мобильная связь и домашний интернет. В тариф входят:

безлимитные звонки внутри сети;

100 минут на другие номера по Украине;

10 Гигабайтов интернета;

100 SMS;

домашний интернет.

