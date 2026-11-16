"Киевстар" продает мобильный номер за 3,5 миллиона гривен: объявлен аукцион
"Киевстар" объявил аукцион по продаже одного из самых редких номеров в украинской мобильной связи. Цена лота в ходе торгов может вырасти.
Какой номер "Киевстар" продает за 3,5 млн грн
"Киевстар" выставил на аукцион номер +380 77 777 77 77, сообщает оператор.
Торги начнутся 9 декабря 2026 года, а стартовая стоимость лота составляет 3,5 миллиона гривен. Участниками торгов могут быть:
- физические лица;
- юридические лица;
- физические лица-предприниматели.
После приобретения номера новый владелец сможет подключить к нему любой актуальный бизнес-тариф Киевстара или контрактный пакет для частных абонентов.
В то же время 3,5 миллиона гривен – лишь начальная цена. Поскольку торги предполагают конкурентные ставки участников, окончательная стоимость номера может оказаться выше.
Как изменились тарифы "Киевстара" в ноябре 2026 года
В ноябре 2026 года "Киевстар" пересмотрел стоимость тарифных планов для абонентов предоплаты и контракта. В среднем цены выросли на 100–150 гривен.
Среди актуальных пакетов услуг для физических лиц самым дешевым является "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт". Его стоимость составляет 470 гривен в месяц. За эту сумму абоненты получают:
- 40 ГБ мобильного интернета, из которых 18 ГБ можно использовать в роуминге;
- безлимитные звонки внутри сети "Киевстар";
- 500 минут для разговоров в Украине и за рубежом;
- 500 SMS;
- домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.
До изменения цен тариф стоил 370 гривен в месяц. По старой стоимости им и дальше могут пользоваться абоненты, подключившие пакет до 4 ноября 2026 года.