Китай ответил США на закрытие доступа к чипам блокировкой графита: почему он так важен

США делают все возможное, чтобы не дать Китаю доступ к передовым чипам, с помощью которых создают мощные искусственные интеллекты. Пекин не остается в долгу и наносит ответный удар.

Ответ Китая на ограничение США

Соединенные Штаты опасаются возможностей Китая в развитии искусственного интеллекта. Именно поэтому они пытаются предотвратить передачу инновационных чипов для главного конкурента на мировой арене.

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В свою очередь Пекин заявил, что вводит экспортные ограничения на графит. Этот материал очень важен для производства аккумуляторов для электромобилей.

Китай, доминирующий в мировых цепях поставки этого минерала, потребует специальных разрешений на экспорт трех сортов графита,

– сообщает Financial Times.

Такие двусторонние меры могут повысить напряженность между Вашингтоном и Пекином, особенно в области технологий. Вместе с тем становится очевидным, что сейчас Китай является мировым лидером, когда речь идет о поставках критически важных ресурсов.

Китай – главный поставщик графита для США, в 2022 году его доля составила 65% от общего объема.

В Китае также убеждены, что США слишком сильно преувеличивают, когда речь заходит о национальной безопасности и злоупотребляют экспортным контролем технологий. В ответ Пекин готов применять свое влияние на экспорт ценных материалов, критически важных для технологической сферы США.

В июле Китай уже ввел ограничения на экспорт галлия и Германии. Эти металлы обычно используются в стратегической промышленности, в частности в некоторых системах вооружения.