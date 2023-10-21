Ответ Китая на ограничение США
Соединенные Штаты опасаются возможностей Китая в развитии искусственного интеллекта. Именно поэтому они пытаются предотвратить передачу инновационных чипов для главного конкурента на мировой арене.
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В свою очередь Пекин заявил, что вводит экспортные ограничения на графит. Этот материал очень важен для производства аккумуляторов для электромобилей.
Китай, доминирующий в мировых цепях поставки этого минерала, потребует специальных разрешений на экспорт трех сортов графита,
– сообщает Financial Times.
Такие двусторонние меры могут повысить напряженность между Вашингтоном и Пекином, особенно в области технологий. Вместе с тем становится очевидным, что сейчас Китай является мировым лидером, когда речь идет о поставках критически важных ресурсов.
В Китае также убеждены, что США слишком сильно преувеличивают, когда речь заходит о национальной безопасности и злоупотребляют экспортным контролем технологий. В ответ Пекин готов применять свое влияние на экспорт ценных материалов, критически важных для технологической сферы США.
В июле Китай уже ввел ограничения на экспорт галлия и Германии. Эти металлы обычно используются в стратегической промышленности, в частности в некоторых системах вооружения.