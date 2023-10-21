Відповідь Китаю на обмеження США

Сполучені Штати остерігаються можливостей Китаю у розвитку штучного інтелекту. Саме тому вони намагаються попередити передачу інноваційних чипів для головного конкурента на світовій арені.

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Своєю чергою Пекін заявив, що вводить експортні обмеження на графіт. Цей матеріал є вкрай важливим для виробництва акумуляторів для електромобілів.

Китай, який домінує у світових ланцюгах постачання цього мінералу, вимагатиме спеціальних дозволів на експорт трьох сортів графіту,

– повідомляє Financial Times.

Такі двосторонні заходи можуть підвищити напруженість між Вашингтоном та Пекіном, особливо у сфері технологій. Разом з тим стає очевидним, що зараз саме Китай є світовим лідером, коли йдеться про постачання критично важливих ресурсів.

Важливо! Китай – головний постачальник графіту для США, у 2022 році його частка склала 65% від загальних обсягів.

У Китаї також переконані, що США надто сильно перебільшують, коли мова заходить про національну безпеку, та зловживають експортним контролем технологій. У відповідь Пекін готовий застосовувати свій вплив на експорт цінних матеріалів, які є критично важливими для технологічної сфери США.

У липні Китай вже ввів обмеження на експорт галію та германію. Ці метали зазвичай використовуються у стратегічній промисловості, зокрема, в деяких системах озброєння.