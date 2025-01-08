США внесли крупнейшую судоходную компанию Китая в черный список: что известно
Соединенные Штаты Америки добавили в черный список крупнейшую судоходную компанию Китая Cosco Shipping Holdings Co., а также две судостроительные компании.
Что известно о черном списке
Эти предприятия подозреваются в связях с народно-освободительной армией Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Cosco Shipping Holdings Co. была внесена в Федеральный реестр США 7 января. Хотя пребывание в этом списке не предусматривает конкретных санкций, оно может сдерживать американские компании от сотрудничества с фирмами, что туда попали.
В список также внесены:
- Tencent Holdings Ltd (технологический гигант);
- Contemporary Amperex Technology Co Ltd (производитель аккумуляторов);
- Cnooc Ltd (китайская нефтяная компания).
Реакция рынка
Новость о включении в черный список сразу повлияла на рынки.
- Акции Cosco Shipping Holdings Co. в Гонконге 7 января упали на 4,4%.
- Акции Cnooc Ltd снизились на 1,6%.
Как отмечает Bloomberg, это решение отражает усиление внимания США к морскому транспорту и судостроению. Такой шаг может быть сигналом к более жесткой политики в отношениях с Китаем, поскольку Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения в Белый дом.