В Украине вырос спрос на китайские авто: какие покупают чаще всего

В Украине фиксируют рост спроса на легковые автомобили из Китая - всего приобретено почти 14,4 тысячи таких машин. При этом, 80% – электромобили.

Рынок новых и подержанных авто

Это на 18% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

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Среди зарегистрированных легковушек китайского производства:

11 тысяч – новые автомобили (+37% по сравнению с 2023 годом);

3,3 тысячи – подержанные автомобили (-20%).

Таким образом, в 2024 году доля китайских авто на рынке новых легковушек в Украине выросла до 16%, тогда как в сегменте подержанных автомобилей, которые впервые регистрировались, их доля составляла 1,5%,

– говорится в отчете.

Доминирование электромобилей

Абсолютное большинство китайских легковушек, приобретенных украинцами, были электромобилями – 82% от общего количества.

Самые популярные модели

Новые автомобили:

Volkswagen ID.4 – 1625 авто;

Honda M-NV – 1279 авто;

BYD Song Plus – 1062 авто;

Nissan Ariya – 766 авто;

Zeekr 001 – 703 авто.

Подержанные автомобили:

Volkswagen ID.4 – 635 авто;

Nissan Ariya – 259 авто;

Honda M-NV – 175 авто;

Zeekr 001 – 175 авто;

Honda eNS1 – 156 авто.

Как видим, китайские автомобили продолжают завоевывать популярность среди украинцев, особенно в сегменте электромобилей, что соответствует глобальным трендам на экологичность и технологичность транспорта.