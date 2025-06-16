Monobank возвращает 1% кэшбэка бизнесу за зарплаты на свои карты
- Монобанк запустил программу вознаграждений для бизнеса с 1% кэшбека за переводы на карты работников, включая зарплаты и другие виды выплат.
- Программу уже используют более 530 компаний, обслуживающих 94 тысяч получателей, с преимуществами бесплатного обслуживания и круглосуточной доступности.
Монобанк запустил новую программу вознаграждений для бизнеса. Компании смогут получать 1% от суммы всех переводов на карты работников.
Деньги за выплаты
Более того, речь идет не только о зарплатах, но и о других видах выплат, таких как больничные, стипендии, отпускные, сдельные, гиг-выплаты и даже денежное обеспечение. Детали сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, информирует 24 Канал.
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По словам Гороховского, программа уже работает, ею пользуются более 530 компаний, а общее количество получателей выплат через Монобанк достигло 94 тысяч человек.
Среди основных преимуществ сервиса:
- переводы доступны круглосуточно – 24/7/365, включая выходные и праздники;
- средства поступают на карту в течение нескольких минут;
- подписание сведений происходит дистанционно – через приложение или вебкабинет;
- счет для юридического лица открывается онлайн, без походов в отделения;
- комиссия за расчетно-кассовое обслуживание – 0%;
- выпуск и обслуживание карт – бесплатные.
Гороховский также отметил, что в Монобанке также обратились к распорядителям бюджетных средств с предложением оптимизировать выплаты через новую систему, которая может сэкономить ресурсы государства.