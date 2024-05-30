Крупные контейнерные игроки возвращаются

В Украину начали возвращаться глобальные контейнерные перевозчики. Даже то, что война продолжается, а россияне не прекращают обстрелы, их не пугает.

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Hapag-Lloyd из Германии уже на этих выходных получит статус первого магистрального оператора, который будет предлагать контейнерные перевозки в Украину и из Украины. Компания будет сотрудничать с румынско-украинским сервисом от Iteris Feeders, одесской логистической компании.

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Швейцарский MSC Mediterranean Shipping Co тоже намерен восстановить фидерный сервис в Одессу. Этот сервис будет работать из турецкого порта Текирдаг. Первый рейс должен состояться уже в середине июня.

Удастся ли полностью восстановить логистику

Как ранее говорил Валерий Леонов, руководитель Hapag-Lloyd Ukraine Валерий Леонов, полноценное восстановление контейнерной линии сейчас несколько сомнительно. Кроме военных существуют и другие риски, поэтому в ситуации, когда невозможно спрогнозировать много сценариев, запустить контейнерную логистику на полный объем будет невозможно.

Вместе с тем глава Администрации морских портов Юрий Литвин рассказал, что порты Одессы уже имели дело с 10 судами-контейнеровозами, и эта тенденция должна сохраниться. Если все будет хорошо, то есть шансы выйти на средний грузооборот довоенного уровня – 100 тысяч тонн.