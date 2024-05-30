Великі контейнерні гравці повертаються

В Україну почали повертатися глобальні контейнерні перевізники. Навіть те, що війна триває, а росіяни не припиняють обстрілів, їх не лякає.

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Hapag-Lloyd з Німеччини вже на цих вихідних набуде статусу першого магістрального оператора, який буде пропонувати контейнерні перевезення в Україну та з України. Компанія буде співпрацювати з румунсько-українським сервісом від Iteris Feeders, одеської логістичної компанії.

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Швейцарський MSC Mediterranean Shipping Co теж має намір відновити фідерний сервіс до Одеси. Цей сервіс буде працювати з турецького порту Текірдаг. Перший рейс повинен відбутися вже в середині червня.

Чи вдасться повністю відновити логістику

Як раніше казав Валерій Леонов, керівник Hapag-Lloyd Ukraine Валерій Леонов, повноцінне відновлення контейнерної лінії зараз дещо сумнівне. Окрім воєнних існують й інші ризики, тому в ситуації, коли неможливо спрогнозувати багато сценаріїв, запустити контейнерну логістику на повний обсяг буде неможливо.

Разом з тим голова Адміністрації морських портів Юрій Литвин розповів, що порти Одеси вже мали справу з 10 суднами-контейнеровозами, і ця тенденція повинна зберегтися. Якщо все буде гаразд, то є шанси вийти на середній вантажообіг довоєнного рівня – 100 тисяч тонн.