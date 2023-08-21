"Новая почта" появится в Словакии: в каком городе откроют отделение

Украинская "Новая почта" быстро покоряет европейский рынок. Почтовые отделения компании появляются в новых странах с быстротой молнии.

Уже скоро европейская экспансия "Новой почты" даст новые результаты. Отделение компании заработает в новой стране, расширив географию доставки украинцам.

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Первое отделение почты в Словакии

Украинцы, проживающие в Словакии, скоро смогут воспользоваться услугами "Новой почты". Первое отделение в этой стране заработает уже в октябре.

Свою деятельность в Словакии Nova Post начнет со столицы – Братиславы. Отделение будет работать с понедельника по субботу.

Уже с октября украинцы смогут легко и быстро отправлять родным в Словакию и получать от них документы и посылки весом до 100 килограмм,

– говорится в сообщении компании.

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В перспективе также планируют реализовать опцию адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.

Среди стран, где до конца 2023 года должны появиться отделения "Новой почты", кроме Словакии еще Венгрия, Эстония и Латвия.