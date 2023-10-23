Доходы от российских активов – для Украины: США и ЕС ищут способы воплотить идею

Недавно прошел саммит США и ЕС. Одной из его главных тем была Украина, продолжающая героически давать отпор российским оккупантам.

Доходы от российских денег – для Украины

США и ЕС продолжают дискутировать по поводу конфискации замороженных российских денег. И если по этому вопросу консенсуса пока нет, то обе стороны пришли к согласию, что по крайней мере доходы, которые генерируют деньги россиян, нужно передавать на нужды Украины.

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Уже сейчас Штаты и ЕС ищут возможности, согласно которым можно законно передать эти средства для Украины. В частности, намерены также учесть и обязательства перед Россией.

Если эти доходы не требуются для выполнения обязательств перед Россией согласно действующему законодательству, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление,

– говорится в заявлении ЕС и США.

Также они пообещали более пристально следить за компаниями, которые помогают российским оккупантам в войне против Украины и поставляют агрессору критически важное сырье. Ограничения планируют ввести и против финансовых учреждений, способствующих такой передаче ресурсов.

Напомним, согласно данным Минобороны США, Китай уже успел продать россиянам дронов и других военных средств на 12 миллионов долларов. Именно его называют одним из самых больших спасателей агрессора, но вряд ли Пекину грозят серьезные последствия за эту деятельность.