Кэшбек за украинские товары: Свириденко раскрыла детали запуска

Правительство ожидает, что уже вскоре начнет действовать программа "Покупай украинское". Благодаря этой инициативе граждане смогут получать кэшбек за покупку отечественных товаров.

Старт программы "Покупай украинское"

По словам Министра экономики Юлии Свириденко, программа "Покупай украинское" стартует уже с сентября. И будет распространена как на продовольственные, так и на непродовольственные товары украинского производства.

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Сейчас обсуждается идея предоставления кэшбека до 10% от стоимости украинских товаров, но параметры еще уточняются.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины, Министр экономики Украины Рассчитываем, что программа стартует с сентября. Планируем распространить ее действие на продовольственные и непродовольственные товары украинского производства. Надеемся до конца июля доработать необходимый нормативный документ.

Увеличение приверженности к украинским товарам

По ее словам, на прошлой неделе состоялись встречи с представителями бизнеса, экспертами и экономистами, во время которых обсуждали макроэкономические расчеты влияния от внедрения программы.

Оценивали, каким образом она будет влиять на поведение украинцев, на увеличение их приверженности к потреблению товаров отечественного производства. Будем еще дополнительные встречи с бизнесом и экспертной средой, чтобы выработать общее видение,

– отметила вице-премьер.

После этого, как объяснила Свириденко, будет утверждение программы, доработки и ее запуск.