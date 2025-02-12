Wizz Air назвала сроки возобновления полетов в Украину

Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить рейсы в Украину в течение 6 недель после объявления о прекращении огня. Компания имеет сценарий возобновления полетов.

Wizz Air уже разработала план

Компания уже разработала четкий план возвращения на украинский рынок и готова реализовать его, как только ситуация позволит. Об этом заявил генеральный директор компании Йозеф Варади в интервью агентству Reuters, информирует 24 Канал.

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Заметьте. По оценкам Агентства по авиационной безопасности ЕС, для безопасного открытия воздушного пространства Украины понадобится от 6 до 8 недель. Wizz Air готовится к этому сценарию и планирует постепенное восстановление полетов.

Также отмечается, что в течение 6 месяцев после завершения конфликта авиакомпания планирует восстановить свои базы в Киеве и Львове. Ожидается, что Wizz Air сможет обеспечить до 5 миллионов мест в год на 60 маршрутах.

Перспективы открытия воздушного пространства

Украина закрыла авиасообщение 24 февраля 2022, прекратив все коммерческие рейсы. Сейчас Госавиаслужба Украины рассматривает возможность постепенного открытия воздушного пространства, и первым городом, где может заработать аэропорт, называют Львов.

Ранее стало известно, что другая авиакомпания, Ryanair, также разрабатывает планы возвращения на украинский рынок. Ее руководство надеется, что завершению войны будет способствовать политическая поддержка со стороны США.