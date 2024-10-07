Налог вырастет не для всех: кто будет освобожден от уплаты военного сбора
Источник:Правительственный портал
В Украине планируется повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Об этом говорится в законопроекте, который Верховная Рада может принять во втором чтении в ближайшее время.
Кто не платит военный сбор
Некоторые категории граждан будут полностью освобождены от уплаты военного сбора, сообщает Правительственный портал.
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Согласно законопроекту, от уплаты военного сбора освобождаются военнослужащие, которые непосредственно участвуют в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России.
Обратите внимание! В частности, освобождение от уплаты военного сбора касается военнослужащих, которых Президент Украины освободил от этого налога.
К ним относятся:
- Вооруженные Силы Украины;
- Национальная гвардия;
- Служба безопасности Украины;
- Служба внешней разведки;
- Государственная пограничная служба;
- Работники Министерства внутренних дел;
- Управление государственной охраны;
- Государственная служба специальной связи;
- Другие официально признанные военные формирования.
Заметьте! Это решение было принято еще в июле 2022 года. В то же время все остальные граждане Украины обязаны будут платить военный сбор.
Для чего нужен военный сбор
Военный сбор был введен для увеличения финансовых ресурсов, которые направляются на поддержку военнослужащих. Средства, полученные от сбора, используются для повышения обороноспособности страны, приобретение военного оборудования и вооружения, а также для обеспечения различных потребностей военных.