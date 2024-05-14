23% новых ФЛП прекратили свою работу в 2024 году
14 мая 2024, 16:38Читати новину українською
Источник:Опендатабот
Около 31 тысяч ФЛП прекратили свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Из них больше всего зарылось в Киеве, на Харьковщине и Днепропетровщине.
Сколько ФЛП закрылось в 2024 году
Почти 31 тысяча ФЛП прекратили свое существование в I квартале 2024 года. Несмотря на это темпы открытия новых бизнесов в два раза больше – более 74 тысяч за аналогичный период этого года.
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Чаще всего закрываются ФЛП, которые работают в сферах:
- розничной торговли – 34,9%;
- компьютерного программирования – 10,1%;
- оптовой торговли - 6,2%.
Где закрываются ФОПы
В тройку лидеров по закрытым ФЛП вошли:
- в Киеве - более 3,8 тысяч или 12,4%;
- Харьковщина - почти 2,4 тысячи или 7,7%;
- Днепропетровщина – почти 2,4 тысячи или 7,7%.
Далее по рейтингу идут Одесская и Львовская области - 7,7% и 6,8% соответственно.Обратите внимание! Более 23% ФЛП, которые были созданы в прошлом году, прекратили свою деятельность в 2024 году – это 7,3 тысячи бизнесов.
В каких случаях ФЛП освобождаются от использования РРО
- Торговля продукцией собственного производства (кроме некоторых технически сложных и медицинских товаров, ювелирных изделий) предприятиями, учреждениями и организациями, которые не относятся к сфере торговли или общественного питания, осуществляя расчеты через кассы с оформлением кассовых документов.
- Некоторые банковские операции.
- Продажа проездных и перевозочных документов на дальнемагистральном и авиационном транспорте с оформлением расчетных документов, а также продажа билетов на автомобильном транспорте с выдачей печатных документов, билетов на государственные лотереи через системы с контролем в режиме реального времени и билетов на культурно-спортивные мероприятия.
- Предприниматели, которые являются плательщиками единого налога и не обязательно должны применять РРО или программные регистраторы, согласно Налоговому кодексу Украины.
- Торговля продуктами питания и промышленными товарами на рынках физическими лицами, исключая товары, требующие гарантийного обслуживания, лекарственные средства, ювелирные изделия, другие товары из драгоценных металлов и камней.
- Продажа прессы, журналов, других печатных изданий, а также почтовых знаков в киосках, с лотков и разноской, при условии, что такая продукция составляет более 50% общего оборота, и при отсутствии продажи подакцизных товаров.
- Продажа молока, воды, кваса, масла, живой рыбы непосредственно из транспортных средств (автоцистерн, бочек) и предоставление пищевых услуг в столовых и буфетах образовательных учреждений во время учебного процесса.
- В местах, где расчеты осуществляются исключительно безналично или там, где наличные расчеты вообще не проводятся, таких как склады, оптовая торговля.
- При выполнении платежей за услуги через дистанционные банковские системы обслуживания и сервисы перевода средств, где физическое использование РРО не требуется.