Будет ли ездить такси во время комендантского часа в Киеве: есть решение властей
- Городские власти Киева приняли решение о работе такси во время комендантского часа из-за сложной ситуации со светом.
- Такси будут работать для помощи людям, которые нуждаются в передвижении к пунктам несокрушимости или других важных мест.
Службы такси в Киеве могут доставлять жителей Киева в Пункты несокрушимости. Местные власти приняли решение о работе таксистов в комендантский час.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление компаний Bolt и Uklon.
К теме Почему в Киеве хуже со светом, чем в других городах: эксперт объяснил причины энергетического коллапса
Будут ли работать такси в комендантский час?
Городские власти согласовали работу такси во время комендантского часа. Из-за сложной ситуации со светом в частности в Киеве объявлено чрезвычайное положение. Люди могут передвигаться по городу, чтобы дойти до пунктов несокрушимости. Если они расположены далеко – жители могут пользоваться услугами такси. Уже с полуночи 17 января такси в Киеве будут работать круглосуточно, чтобы помогать людям.
Возможность добраться до пунктов несокрушимости, вокзала, мест обогрева, медучреждения или просто отвезти продукты близким - это сейчас не роскошь, а жизненная необходимость,
– сообщили в Uklon.
Службы просят пользоваться такси ночью только при крайней необходимости.
Работу служб восстанавливают из-за чрезвычайной ситуации в энергетике. Компании хотят осуществлять важные поездки, неотложные перемещения и поддерживать уязвимые категории населения. Кроме того, таксисты смогут доставлять жителям еду, медикаменты и другие необходимые вещи.
Что предшествовало?
На днях президент Владимир Зеленский заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике из-за последствий атак и непогоды. Самая сложная ситуация остается в Киеве, именно там открыли штаб по преодолению проблем в энергетике.
Правительство Украины позволило бизнесу работать как "пункты несокрушимости" во время комендантского часа в период кризиса. Так магазины и другие заведения смогут помогать людям, которые остались без света и тепла.
Ранее службы такси Bolt, Uklon и Uber попросили разрешение на работу в Киеве во время комендантского часа из-за чрезвычайной ситуации. Генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, CEO Uklon Сергей Гришков и генеральный менеджер Uber CEE Марчин Мочирог подписали и отправили властям соответствующее заявление.