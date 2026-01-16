Такси Bolt и Uklon в Киеве просят разрешение на работу в комендантский час: что говорит власть
- Такси Bolt, Uklon и Uber попросили разрешение на работу в Киеве во время комендантского часа из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.
- Сервисы готовы возобновить работу с 17 января для поддержки критически важных поездок, доставки и помощи уязвимым группам населения.
В Киеве фиксируют чрезвычайную ситуацию в энергетике, поэтому службы такси подали заявление, чтобы получить разрешение на работу ночью. Один из аргументов – помощь людям добираться до "Пунктов несокрушимости" и пунктов обогрева.
Почему Bolt, Uklon и Uber хотят работать во время комендантского?
Представители платформ Bolt, Uklon и Uber написали совместное обращение к городскому голове Киева и главе КГВА, пишет 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".
Они утверждают, что готовы с 17 января восстановить стабильную работу сервисов в Киеве в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике, чтобы:
- помочь людям добираться до Пунктов несокрушимости, мест обогрева, зарядки, воды и связи;
- обеспечить возможность проезда к теплым и безопасным местам во время отключений электроэнергии и тепла;
- поддержать критически важные поездки и уязвимые категории населения (в частности медицинские потребности, уход, другие неотложные перемещения в пределах города).
- обеспечить возможность оперативного закрытия потребностей по доставке еды, медикаментов, других необходимых вещей через сервисы доставки,поддерживая уязвимые группы населения и волонтерские и гуманитарные инициативы.
Заявление подписали генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, CEO Uklon Сергей Гришков, генеральный менеджер Uber CEE Marcin Moczyróg.
Об ответе от властей Киева пока не известно, копию заявления также направили премьер-министру Юлии Свириденко и главе Нацполиции Ивану Выговскому.
Что известно о чрезвычайной ситуации в энергетике и ситуации в Киеве?
14 января Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины для упрощения подключения резервного оборудования. Также президент приказал увеличить возможности импорта электричества и развернуть больше пунктов несокрушимости.
Такое есть решение по комендантскому часу – стране нужны послабления на время чрезвычайно холодной погоды. Это создаст все необходимые возможности для бизнеса и людей. Комендантский час в Украине не отменяется, но разрешается ночное передвижение в некоторых случаях.
Дома с электроотоплением в Киеве получили статус критической инфраструктуры и не будут обесточиваться по графикам, за исключением аварийных отключений. Несколько сотен многоэтажек в Киеве остаются без тепла из-за последствий обстрела 9 января, продолжаются работы по подключению для отопления.