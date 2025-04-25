Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Компания Авакова получила контроль над мощной энергетической БЕСС
25 апреля, 15:25
2

Компания Авакова получила контроль над мощной энергетической БЕСС

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Антимонопольный комитет Украины разрешил компании, связанной с Арсеном Аваковым, получить контроль над Знаменской БЭСС в Винницкой области.
  • Контроль будет осуществлять ООО "Гранд-Тер", а директором назначена Валентина Парамонова, связанную с Аваковым и его женой Инной.

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании, связанной с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, получить контроль над предприятием, работающим в сфере хранения энергии.

Уже есть разрешение АМКУ

Речь идет о Знаменской БЭСС (Battery Energy Storage System), расположенной в Винницкой области. Согласно решению АМКУ от 24 апреля, контроль над предприятием будет осуществлять ООО "Гранд-Тер", передает 24 Канал.

Смотрите также АМКУ отказал "Киевстару" в покупке сервиса бронирования лекарств

Ключевым элементом сделки стало назначение директором Валентины Парамоновой – действующей руководительницы нескольких других компаний, в частности ООО "Гранд-Тер", ООО "Пора Безопасность" и ЧП "Министри Плюс".

Связь с Аваковым

Все три структуры имеют одних и тех же конечных бенефициаров – Арсена Авакова и его жену Инну Авакову.

Справочно. Знаменская БЭСС – украинская транслитерация английского термина BESS (Battery Energy Storage System), что расшифровывается как "батарейная электрическая система хранения". Одна из компаний, которая в 2024 году выиграла аукцион на предоставление вспомогательных энергетических услуг.

Что надо знать об Авакове

Арсен Аваков, который занимал должность министра внутренних дел Украины с 2014 по 2021 год, установил рекорд по продолжительности пребывания в должности среди украинских чиновников. Во время президентства Януковича Аваков столкнулся с проблемами, которые заставили его покинуть Украину и привели к значительным потерям для его бизнес-интересов. Однако за время пребывания на посту министра ему удалось восстановить часть своей бизнес-империи.