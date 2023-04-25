Британско-нидерландская Unilever увеличила прибыль в России вдвое за 2022 год

Компания, представляющая в России интересы британско-нидерландского концерна Unilever увеличила чистую прибыль за 2022 год вдвое. Об этом сообщают российские СМИ.

Прибыли компании Unilever в России

Чистая прибыль компании "Юнилевер Русь", представляющей интересы Unilever в России в прошлом году выросла с 4,8 до 9,2 миллиарда рублей – в 1,9 раза.

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Согласно отчетности компании за 2022 год, на рекламу было направлено 21,7 миллиарда рублей, что на 10,5% больше, чем в прошлом. В 2021 году сумма составляла всего 19,7 миллиарда рублей.

Также в "Юнилевере Руси" отметили, что в мае этого года планируют реализовать свою долю участия в ООО "Гурман", точная сумма соглашения на момент составления отчетности не может быть определена».

Справка: Компания "Гурман" принадлежит Unilever и была зарегистрирована в 2021 году в рамках соглашения о продаже Unilever компании KDV брендов соусов Calve (на территории России и СНГ) и "Балтимор" (во всем мире).

Unilever и их позиция по поводу войны в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине Unilever продал бизнес по производству соусов в России, однако в агрессорке остались площадки по выпуску мороженого в Тульской области и Омске.

Также производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге и косметики Екатеринбурга.