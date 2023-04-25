Прибутки компанії Unilever у Росії

Чистий прибуток компанії "Юнілевер Русь", яка представляє інтереси Unilever у Росії торік зріс з 4,8 до 9,2 мільярда рублів – у 1,9 раза.

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Згідно зі звітністю компанії за 2022 рік, на рекламу було направлено 21,7 мільярда рублів, що на 10,5% більше, ніж торік. У 2021 році сума складала лише 19,7 мільярда рублів.

Також у "Юнілевер Русь" зазначили, що у травні цьогоріч планують реалізувати свою частку участі у ТОВ "Гурман", точну суму угоди на момент складання звітності не може бути визначено».

Довідка: Компанія "Гурман" належить Unilever й була зареєстрована у 2021 році в рамках угоди з продажу Unilever компанії KDV брендів соусів Calve (на території Росії та СНД) та "Балтімор" (у всьому світі).

Unilever та їх позиція стосовно війни в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україні Unilever продав бізнес з виробництва соусів у Росії, однак в агресорці залишилися майданчики з випуску морозива в Тульській області та Омську.

Також виробництво чаю, косметики та побутової хімії в Санкт-Петербурзі та косметики в Єкатеринбурзі.