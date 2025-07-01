Nike может потерять 1 миллиард долларов из-за торговой войны между США и Китаем

Nike столкнулась с новой угрозой тарифной войны между США и Китаем, которая может существенно ударить по ее прибыли. По итогам финансового года, бренд зафиксировал падение выручки на 10%, а в четвертом квартале –на 12% по сравнению с 2023 годом.

Nike готовится к налоговому удару

Особенно сложной ситуация выглядит на китайском рынке, который обеспечивает около 17% глобального дохода Nike, сообщает 24 Канал со ссылкой на as.

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Прогнозы продаж в Китае остаются неутешительными, и ситуация может ухудшиться с введением новых пошлин, объявленных Дональдом Трампом в марте.

США подняли пошлины на китайские товары до 51%, а Китай в ответ - на американские товары до 33%.

Для Nike это двойной удар

Компания испытывает давление не только из-за снижения спроса на рынке, но и из-за роста затрат на производство. Ориентировочно 36% спортивной обуви компании производят именно в Китае. По подсчетам компании, новые пошлины будут стоить ей примерно 1 миллиард долларов в год. Вероятно, это повлияет на цену для покупателя.

Справочно. С 1 июня Nike уже повысила цены на часть своей продукции, в частности, некоторые модели подорожали на 10 долларов и более. Финансовый директор компании Мэтт Френд заявил, что дополнительные расходы потребуют как дальнейших повышений цен, так и сокращения корпоративных расходов. Nike также планирует оптимизировать свою производственную логистику и уменьшить зависимость от китайских фабрик.

Несмотря на сложную ситуацию, в компании отмечают, что имеют опыт преодоления подобных кризисов и хорошие связи с партнерами-производителями. И, похоже, ближайшее время потребителям придется заплатить больше за любимые Air Force 1.