Самая богатая женщина Австралии поставила 1 миллиард долларов на Илона Маска: что из этого вышло

Австралийская миллиардерша Джина Райнхарт, возглавляющая список самых богатых людей страны, инвестировала более 1 миллиарда долларов в космическую компанию SpaceX Илона Маска. Сделка стала частью рекордного IPO компании, которое уже принесло инвесторам существенную прибыль.

Инвесторы резко обратили внимание на SpaceX Илона Маска

Владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting приобрела пакет акций SpaceX стоимостью более 1 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Смотрите также Илон Маск хочет отправить в космос миллион спутников с искусственным интеллектом

По словам Райнхарт, SpaceX обладает уникальным сочетанием технологического потенциала, сильного руководства и перспективных рынков.

В будущем мы также видим возможность взаимовыгодных соглашений между SpaceX и значительными инвестициями Hancock Prospecting в критически важные полезные ископаемые, поскольку растет спрос на материалы и инфраструктуру, необходимые для поддержки передовых технологий,

– добавил гендиректор Hancock Гарри Корте.

Известно, что компания уже владеет долями в ряде производителей редкоземельных металлов и лития в США и Австралии. Для Райнхарт сделка оказалась удачной практически с первого дня:

После выхода на биржу акции SpaceX во время дебютных торгов выросли на 19%, а рыночная капитализация компании превысила 2 триллиона долларов.

Благодаря этому SpaceX вошла в число крупнейших компаний США, а инвесторы получили возможность присоединиться к бизнес-империи Маска.

Последние новости о SpaceX и Илоне Маске