Министерство юстиции США судится против компании Visa: в чем причина
Источник:Financial Times
Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Visa, обвинив ее в нарушении конкурентного законодательства. Этому решению предшествовало длительное расследование.
Иск против компании
В 2021 году Visa сообщила в своем отчете, что получила запрос от антимонопольного департамента Министерства юстиции относительно возможных нарушений закона, который запрещает монополистические действия и антиконкурентные соглашения. Об этом сообщает Financial Times.
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Расследование было сосредоточено на деятельности Visa в сфере дебетовых карт в США и ее конкуренции с другими платежными системами.
В 2023 году федеральные прокуроры запросили дополнительные документы в рамках расследования.
Интересно! Visa заявила, что активно сотрудничает с Министерством юстиции и заверила, что ее деятельность в сфере дебетовых карт в США соответствует всем требованиям законодательства.
После окончания торгов акции Visa снизились почти на 2%.
Кстати! Антимонопольные органы также обратили внимание на других конкурентов Visa. В частности, в 2023 году Mastercard достигла соглашения с Федеральной торговой комиссией США по урегулированию обвинений в принуждении продавцов использовать ее платежную сеть для обработки дебетовых операций.