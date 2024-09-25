Министерство юстиции США судится против компании Visa: в чем причина

Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании Visa, обвинив ее в нарушении конкурентного законодательства. Этому решению предшествовало длительное расследование.

Иск против компании

В 2021 году Visa сообщила в своем отчете, что получила запрос от антимонопольного департамента Министерства юстиции относительно возможных нарушений закона, который запрещает монополистические действия и антиконкурентные соглашения. Об этом сообщает Financial Times.

Читайте также Украина конфисковала заводы российского миллиардера: какие активы будут работать на бюджет

Расследование было сосредоточено на деятельности Visa в сфере дебетовых карт в США и ее конкуренции с другими платежными системами.

В 2023 году федеральные прокуроры запросили дополнительные документы в рамках расследования.

Интересно! Visa заявила, что активно сотрудничает с Министерством юстиции и заверила, что ее деятельность в сфере дебетовых карт в США соответствует всем требованиям законодательства.

После окончания торгов акции Visa снизились почти на 2%.

Кстати! Антимонопольные органы также обратили внимание на других конкурентов Visa. В частности, в 2023 году Mastercard достигла соглашения с Федеральной торговой комиссией США по урегулированию обвинений в принуждении продавцов использовать ее платежную сеть для обработки дебетовых операций.