Получение компенсации за трудоустройство ВПЛ: кто может рассчитывать на выплаты

В Украине предусмотрена компенсация для работодателей за трудоустройство ВПЛ. Компенсация выплачивается в размере реальных расходов на оплату труда данного лица, но не превышает двух минимальных заработных плат.

Кто получит компенсацию

Таким образом, государство готово возместить расходы работодателям за ВПЛ, которые были трудоустроены по рекомендации центров занятостиі.

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Основное требование заключается в том, чтобы обеспечить гарантии трудоустройства работников в течение времени, превышающего двойную продолжительность выплат. При этом, такое возмещение осуществляется в пределах фактических расходов на оплату их труда.

Как получить компенсацию

Эти средства выплачиваются лицам в течение 6 месяцев. При условии, что выплату осуществляют за каждый нечетный месяц.

Для того чтобы получить денежную компенсацию, необходимо осуществить следующие шаги:

Трудоустроить зарегистрированных безработных среди ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров; Подать необходимые документы в центр занятости; Подождать результатов рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней; Заключить договор на компенсацию, выплачиваемую каждый нечетный месяц в течение года.

Подать заявление на компенсацию в центр занятости работодателю нужно в течение двух месяцев с момента трудоустройства внутренне перемещенных лиц.