Не все ФЛП должны платить Единый налог: какие предприниматели до сих пор могут пользоваться льготой
Украина по требованию МВФ упразднила льготное налогообложение. Впрочем, определенная группа предпринимателей может пользоваться привилегиями.
Кто может не платить Единый налог
Размер Единого налога фиксирован, поэтому устанавливается по состоянию на 1 января и действует в течение всего года. Он не динамичен как ЕСВ, поэтому на определенные показатели можно ориентироваться круглогодично.
Интересно Что будет с налогами и какие изменения ждать ФЛП в 2024 году
В 2024 году украинские предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, будут платить ЕН такого размера:
- 1 группа – 302 гривны в месяц;
- 2 группа – 1 420 гривен в месяц;
- 3 группа – 5% от оборота.
Платить Единый налог с 1 июля 2023 года по требованию МВФ должны все ФЛПы. Впрочем, есть исключение: платить Единый налог на добровольной основе могут ФЛП 1 и 2 группы, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия.