Не только Гороховский: кто еще владеет Monobank и контролирует его работу

Adv

Кто на самом деле владеет Monobank

Популярный мобильный банкинг не является самостоятельным банковским учреждением, а функционирует по лицензии АО "УНИВЕРСАЛ БАНК", входящего в финансово-промышленную группу "ТАС" Сергея Тигипко. Сам бренд monobank находится в совместном владении группы "ТАС" и компании ООО "Финтех Бэнд", которая полностью отвечает за разработку, программное обеспечение и технологическое сопровождение, о чем свидетельствуют данные сервиса Уoucontrol. Все финансовые операции осуществляются на основании официальной банковской лицензии НБУ № 92 от 20 января 1994 года, что гарантирует сохранность средств клиентов в соответствии с государственными стандартами.

Кто контролирует технологического оператора "Финтех Бенд"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил официальное разрешение кипрской компании Crestline Limited на получение контроля над ООО "Финтех Бенд", выступающим ключевым сервисным оператором проекта, об этом говорится в решении АМКУ. Именно эта компания разрабатывает функционал, которым пользователи ежедневно пользуются на своих смартфонах.

Согласно аналитическим данным YouControl, основными владельцами долей в ООО "Финтех Бенд" являются бывшие руководители "Приватбанка" – Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Каждый из них напрямую владеет по 31,96% капитала, а также удерживает дополнительно по 5,24% через посреднические компании. Среди других совладельцев проекта числятся Евгения Кривенко и зарегистрированная на Кипре компания Nisets Limited (им принадлежит по 14%), а также Дарья Букреева с долей в размере 8%.

Компания Crestline Limited при этом контролирует 2,784% акций другого днепровского предприятия – ООО "ЭЙСИ ДИСИ Процессинг", в котором 93,351% принадлежит непосредственно "Финтех Бэнд". Миноритарными участниками в этом процессинговом центре являются Гороховский, Рогальский и Кривенко (по 1,082%), а доля Букреевой составляет 0,618%. Главными бенефициарами этой структуры признаны Олег Гороховский и Михаил Рогальский, чей опосредованный контроль составляет по 36,13% у каждого.

Почему бренд банка ассоциируется с Олегом Гороховским

Хотя за кулисами бизнеса стоит целая группа инвесторов, в медиапространстве наиболее заметным является соучредитель Олег Гороховский. Он регулярно выходит на прямую связь с клиентами в соцсетях, представляет нововведения, такие как накопительная "Банка", детские карты или инвестиционные инструменты, а также оперативно комментирует сбои и кризисы. Прозрачность, скорость обратной связи и фирменный юмор превратили предпринимателя в главного идейного лидера команды и ключевой фактор доверия аудитории.

Как создавался сервис и что это означает для безопасности средств

История monobank началась с официального запуска на украинском рынке 22 ноября 2017 года, а по состоянию на 12 июля 2023 года необанк уже привлек более 7,4 миллиона активных клиентов. Поскольку сервис не имеет собственной отдельной банковской структуры, все деньги пользователей учитываются на балансе "Универсал Банка" под номером 226 в госреестре банков.

К слову, Monobank недавно запустил новую функцию, позволяющую детям зарабатывать деньгиза выполнение домашней работы. Суть функции заключается в том, что родители устанавливают вознаграждение за выполненные задания и перечисляют его непосредственно на детские карты. Помимо заданий можно установить и сроки выполнения. Задания появляются в приложении ребенка, а после выполнения нужно нажать кнопку "Миссия выполнена".