Не лише Гороховський: хто ще володіє Monobank і контролює його роботу

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Хто насправді володіє Monobank

Популярний мобільний банкінг не є самостійною банківською установою, а функціонує за ліцензією АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", що входить до фінансово-промислової групи "ТАС" Сергія Тігіпка. Сам бренд monobank перебуває у спільному володінні групи "ТАС" та компанії ТОВ "Фінтех Бенд", яка повністю відповідає за розробку, програмне забезпечення та технологічний супровід, про це свідчать дані сервісу Уoucontrol. Усі фінансові операції забезпечуються офіційною банківською ліцензією НБУ №92 від 20 січня 1994 року, що гарантує збереження коштів клієнтів за державними стандартами.

Хто контролює технологічного оператора "Фінтех Бенд"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав офіційний дозвіл кіпрській компанії Crestline Limited на отримання контролю над ТОВ "Фінтех Бенд", що виступає ключовим сервісним оператором проєкту, про це йдеться у рішенні АМКУ. Саме ця компанія створює функціонал, яким користувачі щодня користуються у своїх смартфонах.

Згідно з аналітичними даними YouControl, основними власниками часток у ТОВ "Фінтех Бенд" є колишні керівники "Приватбанку" – Олег Гороховський та Михайло Рогальський. Кожен із них напряму володіє по 31,96% капіталу, а також утримує додатково по 5,24% через посередницькі компанії. Серед інших співвласників проєкту значаться Євгенія Кривенко та зареєстрована на Кіпрі компанія Nisets Limited (їм належить по 14%), а також Дар'я Букрєєва з часткою у розмірі 8%.

Компанія Crestline Limited водночас контролює 2,784% акцій іншого дніпровського підприємства – ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ Процесинг", у якому 93,351% належить безпосередньо "Фінтех Бенд". Міноритарними учасниками в цьому процесинговому центрі виступають Гороховський, Рогальський та Кривенко (по 1,082%), а частка Букрєєвої складає 0,618%. Головними бенефіціарами цієї структури визнані Олег Гороховський та Михайло Рогальський, чий опосередкований контроль становить по 36,13% у кожного.

Чому бренд банку асоціюють з Олегом Гороховським

Хоча за лаштунками бізнесу стоїть ціла група інвесторів, у медійному полі найпомітнішим є співзасновник Олег Гороховський. Він регулярно виходить на прямий зв'язок із клієнтами у соцмережах, презентує оновлення, такі як накопичувальна "Банка", дитячі картки або інструменти інвестицій, а також оперативно коментує збої та кризи. Прозорість, швидкість зворотного зв'язку та фірмовий гумор перетворили підприємця на головного ідейного лідера команди та ключовий фактор довіри аудиторії.

Як створювався сервіс і що це означає для безпеки коштів

Історія monobank розпочалася з офіційного запуску на українському ринку 22 листопада 2017 року, а станом на 12 липня 2023 року необанк уже залучив понад 7,4 мільйона активних клієнтів. Оскільки сервіс не має власної окремої банківської структури, усі гроші користувачів обліковуються на балансі Універсал Банку під номером 226 у держреєстрі банків.

До слова, Monobank нещодавно запустив нову функцію, що дозволяє дітям заробляти гроші за виконання домашньої роботи. Суть функції полягає у тому, що батьки встановлюють винагороди за виконані завдання та переказувати цю винагороду безпосередньо на дитячі картки. Крім завдань можна встановити й терміни виконання. Завдання зʼявляються у застосунку дитини, а після виконання потрібно натиснути кнопку "Місію виконано".