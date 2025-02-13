Треть строительных компаний связана с коррупцией – какие схемы самые распространенные
Сфера строительства и земельных отношений остается одной из самых коррумпированных в Украине. Самые распространенные схемы касаются получения разрешений на строительство, предоставления градостроительных условий и передачи земельных участков в собственность без аукционов.
Строительство среди лидеров по уровню коррупции
Такие данные обнародовала председатель комитета Верховной Рады по вопросам градостроительства Елена Шуляк, комментируя исследование "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность", информирует 24 Канал.
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- Строительство и земельные отношения занимают 4 место среди самых коррумпированных сфер Украины – так считают 27,9% опрошенных представителей бизнеса.
- Первое место по уровню коррупции занимает таможня (35,1%), далее следуют энергетика и коммунальные услуги (32,2%) и правоохранительные органы (28,5%).
- Судебная система, которую коррупционной считают 18,1% респондентов, замкнула пятерку.
Какие коррупционные ситуации самые распространенные
- Передача земли в собственность или в пользование без аукциона – в 2024 году неофициальные платежи за это делали 15,5% опрошенных (в 2021 году – только 5%).
- Получение градостроительных условий и ограничений – 9,6% случаев.
- Игнорирование фактов незаконного пользования земельным участком – 9% (в 2021 году – 13%).
- Получение разрешения на строительство или реконструкцию – 8,9% (ранее – 17,8%).
- Выдача строительного паспорта – 8,2% (в 2021 году было 11,8%).
Уменьшается ли уровень коррупции
По словам Елены Шуляк, за последние 3 года ситуация несколько улучшилась. Так, в 2021 году о коррупционном опыте в строительстве заявляли 40,3% опрошенных, в 2024 году – 32,7%.
Количество чиновников, которые инициируют коррупцию, тоже уменьшилось: в 2021 году таких было 22,4%, в 2024 – 19,9%. Кроме того, уменьшилось и количество предпринимателей, которые предлагают взятки: в 2021 году их было 8,5%, в 2024 – 5%.
Как борются с коррупцией в строительстве
В Украине 4 года действует Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССБ). Благодаря этому на начало 2023 года удалось сэкономить более 11 миллиардов гривен.
Все градостроительные условия и ограничения отныне формируются через эту систему, а решение об отказе содержат четкое объяснение и рекомендации.
Запрет коррупционных схем с землей
- С 1 января 2025 года в Украине запрещается разработка детальных планов территорий (ДПТ), которые часто использовались для незаконного перевода земли под застройку.
- Отныне выделение земельных участков будет возможно только через план пространственного развития (ППР), что позволит уменьшить риски рейдерства и хаотичной застройки.
Важно! Власть рассматривает возможность жестких правил обжалования отказа в предоставлении градостроительных условий и установления четких причин для отказа. Это должно устранить возможность "торговли" разрешениями и минимизировать ручной контроль со стороны чиновников.