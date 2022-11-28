Есть генератор и Starlink: коворкинги Киева, где можно работать при отключении света

Больше всего коворкингов в Киеве, где можно работать при отключении света, на правом берегу, на левом же только один. Такие данные собрало агентство Top Lead.

Где можно работать при отключении света

На левом берегу Киева жители города могут работать в коворкинге The Space. Он не имеет генератора, но подключен к нескольким линиям электропитания, которые выключаются в разное время. Также там есть бомбоубежище и Интернет от нескольких провайдеров.

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На правом берегу ситуация значительно лучше, ведь здесь у киевлян значительный выбор. Более того, некоторые коворкинги не только подключены к более чем двум линиям электропитания, но и имеют вдобавок генераторы и Starlink. Речь, например, о таких:

кооператив,

Креативное государство Арсенал,

Регус Хорайзон Тауэр,

Творческий квартал Гулливер,

Творческий квартал Mag.Nett.

*Подробнее со всеми другими коворкингами можно ознакомиться в инфографике, учитывая условные отметки в нижнем левом ее углу.

Коворкинги в Киеве, где можно работать при отключении света / Инфографика Top Lead

Кредит на генератор

В пятницу, 25 ноября, стало известно, что Сбербанк запускает программу кредитования бизнеса для покупки генератора под 0%.

В зависимости от объемов проекта, банк будет предоставлять кредит на сумму от 100 тысяч до 60 миллионов гривен. Срок кредита – от 6 до 60 месяцев.



Как пользоваться генератором / Инфографика 24 канала

Подробнее Кредит под 0% на покупку генератора: Сбербанк запускает кредитную программу для бизнеса

По данным аналитического отдела сети магазинов Эпицентр, самые популярные генераторы среди покупателей:

бензиновые генераторы, доля которых в структуре продаж составила почти 82%;

доля дизельных генераторов за этот период равнялась 11%;

остальные пришлись на комбинированные и специальные агрегаты.