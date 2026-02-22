Чтобы расширить дело или покрыть долги: какой кредит может взять ФЛП в Украине
- Украинские банки предоставляют кредиты для пополнения оборотных средств, реализации проектов, модернизации и рефинансирования.
- Государственная программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" предлагает льготные условия для микро-, малого и среднего бизнеса.
Несмотря на сложные экономические условия малый бизнес в Украине продолжает работать и развиваться, однако собственных средств для расширения дела, закупки товара или покрытия текущих расходов может не хватать. Именно так перед предпринимателями встает вопрос о кредитовании.
Какой кредит может взять ФЛП?
Недаром объем чистых гривневых займов для бизнеса интенсивно увеличивался в течение 2025 года, согласно обзору Нацбанка. Подробнее о доступных кредитных программах – читайте в материале.
Смотрите также Собственные средства на счете ФЛП: как правильно перевести деньги мужу или жене
Основной составляющей гривневого портфеля бизнеса остаются кредиты МСП, растущие более чем на треть в год.
Украинские банки продолжают активно поддерживать развитие малых и средних предприятий, предоставляя широкий спектр финансовых услуг, пишет Дия.Бизнес. В частности, речь идет о кредитах для:
- пополнения оборотных средств:
- реализации проектов и модернизации;
- рефинансирования полученных ранее займов.
Кроме того, банки предлагают гарантии, субсидии, услуги по валютным операциям, управление ликвидностью, операции со смарт-деньгами и другими финансовыми инструментами, а также консультационные услуги по финансовому планированию и управлению рисками.
Напомним, в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор по управлению рисками и член правления "Глобус Банка" Елена Ермолова рассказала, что потенциальная возможность снижения учетной ставки Нацбанка до 13,5 – 14% до конца 2026 года, может положительно сказаться на способности заемщиков обслуживать долги.
Какие есть программы льготного кредитования?
Программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" является частью политики развития украинских производителей и направлена на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса. В ее рамках государство компенсирует часть процентной ставки. Займ дают с целью:
- приобретения или модернизации основных средств субъектом предпринимательства;
- приобретения нежилой недвижимости, земельных участков;
- осуществления строительства, реконструкции, ремонта в нежилых помещениях;
- приобретения объектов права интеллектуальной собственности;
- внедрения мероприятий по энергоэффективности и т. п.
Обратите внимание! На заседании 28 января Кабмин увеличил максимальную сумму инвестиционного кредита для энергонезависимости бизнеса – до 250 миллионов гривен.
Что стоит знать о грантах от государства?
Напомним, в 2026 году государство продолжило грантовую программу для бизнеса грантовую программу для бизнеса. Предприниматели могут получить до 1 миллиона гривен на оборудование, сырье, арендную плату, маркетинг и рекламу.
Подать заявку вместе с бизнес-планом можно на портале Дия, позже необходимо пройти собеседование в центре занятости.