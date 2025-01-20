Криптовалюта Трампа установила новый рекорд: сколько стоит мемкоин $TRUMP

Новый мем-токен Дональда Трампа достиг значительного рыночного роста, превысив 11,7 миллиардов долларов по капитализации. Объем торгов достиг 52,5 миллиарда долларов.

Криптовалюта Трампа продолжает расти

Токен под названием $TRUMP был создан как мем-криптовалюта, связанная с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. По состоянию на 10:20 по киевскому времени в понедельник его цена достигла 58,56 долларов, а рыночная капитализация достигла около 11,7 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Это сделало токен 18 по величине криптовалютой в мире. За последние 24 часа объем торгов составил 52,5 миллиарда долларов,

– говорится в статье.

Справочно. Монета Трампа - это новый криптовалютный токен, создан на блокчейне Solana. Мем-токен сочетает в себе элементы цифровых активов и социального движения.

Сайт криптовалюты выполнен в фирменном стиле Трампа и содержит его фразу "Бейся, бейся, бейся" (Fight, fight, fight), которую он сказал после покушения в июле 2024 года.

Это не первый шаг Трампа в сферу криптовалют. Новый токен поддерживается компаниями CIC Digital LLC и Fight Fight Fight Fight LLC, которые являются дочерними структурами The Trump Organization. По данным официального сайта токена, 80% его объема принадлежит именно этим компаниям.

Криптовалюта Мелании Трамп

Успех мем-токена Трампа совпал с запуском криптовалюты его жены, Мелании Трамп. Ее токен уже торгуется по цене 12,03 доллара, а рыночная капитализация составляет 1,9 миллиарда долларов.

На фоне популярности мем-токенов криптовалюта Bitcoin также демонстрирует рекордный рост. В понедельник утром Bitcoin достиг нового исторического максимума - 109 071,86 доллара.

Заметьте. За месяц стоимость Bitcoin выросла более чем на 10%.