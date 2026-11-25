Сможет ли украинский бизнес легально расплачиваться криптовалютой

Ситуация может измениться, уже 23 ноября 2026 года парламентский финансовый комитет вновь рекомендовал принять законопроект №10225-д о регулировании рынка виртуальных активов во втором чтении и в целом. Однако документ еще должен пройти голосование в Верховной Раде, сообщил 24 Каналу адвокат, генеральный директор адвокатского объединения AXIOS PARTNERS Денис Нагорнюк

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Криптовалюта, в частности Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC, не имеет статуса законного платежного средства в Украине. Им остается гривна. Поэтому бизнесу важно различать владение виртуальными активами, их передачу и использование в качестве оплаты за товары или услуги.

Отметим! Украинская компания может технически перечислить USDT контрагенту, однако это само по себе не означает, что стороны произвели обычный законный расчет за товар в предусмотренной законодательством денежной форме.

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Как объясняет адвокат Денис Нагорнюк, операции с виртуальными активами требуют отдельной правовой оценки. В частности, необходимо определить, что именно передают стороны, как оценивают актив, когда происходит его передача и какие налоговые последствия возникают.

Закон Украины "О виртуальных активах" № 2074-IX был принят еще в 2022 году, однако он не вступил в силу. Для введения предусмотренного им регулирования необходимы изменения в Налоговый кодекс.

Можно ли получать зарплату в USDT вместо гривны

Выплаты в стейблкоинах могут казаться удобными для IT-компаний, фрилансеров и бизнеса с международными командами. Работник получает цифровой актив, привязанный к доллару, а работодатель может быстро перечислить средства за границу.

Однако украинское законодательство не позволяет просто заменить официальную зарплату переводом в USDT. Статья 23 Закона Украины "Об оплате труда" предусматривает, что заработная плата выплачивается в денежных знаках, имеющих законное обращение на территории Украины.

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То есть работодатель должен начислить и выплатить зарплату в соответствии с установленными правилами. А дальше – работник может самостоятельно приобрести криптовалюту после получения средств, но перевод цифровых активов вместо официальной зарплаты не отменяет трудовых и налоговых обязательств компании.

Также возникают определенные риски, если работодатель использует криптокошелек для выплат, но не оформляет трудовые отношения и не отражает вознаграждение в учете. В таком случае проблема заключается не в самой технологии перевода, а в сокрытии фактических выплат.

Может ли ФЛП принимать оплату в криптовалюте

Для предпринимателей, работающих по упрощенной системе, есть еще один важный нюанс. Пункт 291.6 Налогового кодекса предусматривает, что плательщики единого налога должны осуществлять расчеты за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги в денежной форме.

Обратите внимание! Получение предпринимательского дохода непосредственно в криптовалюте может создавать риск нарушения условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

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В то же время не стоит отождествлять все операции с криптоактивами с оплатой за услуги. Правовая оценка зависит от сути операции, статуса сторон и того, за что именно предприниматель получает цифровые активы.

Нужно ли платить налоги с криптовалюты

Отсутствие специального налогового режима для криптовалют не означает, что доходы от операций с ними автоматически освобождаются от налогообложения.

Государственная налоговая служба в своих разъяснениях отмечает, что доход физического лица от продажи криптовалюты включается в общий годовой налогооблагаемый доход. В зависимости от источника выплаты его могут классифицировать как иностранный или иной доход.

В разъяснении ГПСУ от 6 октября 2026 года речь идет о применении общих правил налогообложения НДФЛ и военным сбором. В то же время конкретные обстоятельства операции и документы, подтверждающие ее, имеют значение для определения налоговых обязательств.

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Еще один риск – попытка скрыть доход от хозяйственной деятельности посредством переводов на криптокошельки. Блокчейн-транзакции оставляют цифровой след, а операции с активами можно анализировать с помощью специализированных инструментов. Кроме того, при обмене криптовалюты через биржи могут возникать дополнительные возможности идентификации пользователей.

Поможет ли криптовалюта обойти валютные ограничения

Стейблкоины могут использоваться для международных переводов между компаниями. Например, предприниматель покупает USDT, переводит актив иностранному партнеру, а тот конвертирует его в обычную валюту.

Технически такой перевод может осуществляться быстрее, чем традиционная банковская операция. Поэтому бизнес может рассматривать криптовалюту как альтернативный канал перемещения средств за границу.

Однако использование блокчейна не отменяет требований валютного законодательства. Если за переводом виртуального актива фактически скрывается оплата товара или услуги, подпадающая под валютное регулирование, изменение способа перевода не делает такую операцию автоматически разрешенной.

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Поэтому каждую модель международных расчетов необходимо оценивать с учетом ее экономического содержания, а не только технологии, с помощью которой переводятся средства.

Что изменит новый закон о криптовалюте

Один из ключевых шагов к урегулированию рынка – законопроект № 10225-д. Он призван создать правовую основу для работы поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, в частности криптобирж и сервисов хранения цифровых активов.

Документ ориентируется на европейский подход MiCA – регламент ЕС о рынках криптоактивов. Его цель – установить правила для участников рынка, определить требования к поставщикам услуг и усилить защиту пользователей.

Напомним! 23 ноября 2026 года финансовый комитет Верховной Рады после дополнительных консультаций с Национальным банком вновь рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом. По сообщению комитета, в документ внесли технические уточнения для согласования подходов к регулированию.

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Впрочем, рекомендация комитета еще не означает, что закон вступил в силу. Впереди – рассмотрение в сессионном зале и дальнейшие законодательные процедуры.

Для бизнеса важно, что новое регулирование должно упорядочить деятельность криптобирж, хранителей активов и других поставщиков услуг. В то же время оно не будет означать автоматического превращения Bitcoin или USDT в законное платежное средство в Украине.

Что бизнесу следует сделать уже сейчас

Пока специальное регулирование не вступило в силу, компаниям следует внимательно подходить к операциям с цифровыми активами. Прежде всего необходимо определить цель использования криптовалюты:

инвестиции;

международные переводы;

получение средств от контрагентов;

хранение активов.

Также важно надлежащим образом оформлять договоры, фиксировать движение средств, подтверждать происхождение активов и определять, кто отвечает за доступ к криптокошелькам. Если компания пользуется сторонней платформой, следует учитывать риски блокировки счета, ограничения на вывод средств или проблемы с самим сервисом.

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По словам Дениса Нагорнюка, главный вызов для украинского бизнеса сегодня – не только решить, использовать ли криптовалюту, но и построить юридически корректную и безопасную модель работы с ней.

Цифровые активы уже стали частью международной экономики, однако их технологическая доступность не отменяет требований украинского законодательства. Поэтому до появления полноценных правил предпринимателям приходится учитывать одновременно гражданские, налоговые, валютные и финансовые требования.

К слову, налоговики рассказали, кто в Украине должен у декларировать криптовалюту. Хотя пока криптовалюта еще не стала полноценно урегулированным активом, вопрос об уплате налога все же остается. Здесь стоит учесть, что если человек просто купил криптовалюту, то о уплате налогов говорить пока рано. Но когда происходит продажа, вывод средств на банковский счет или получение прибыли от трейдинга – тогда пора рассчитывать налоги, которые необходимо уплатить. Часто для привлечения внимания налоговых органов достаточно получать регулярные поступления с криптобирж, P2P-операций или большие поступления без подтверждения.