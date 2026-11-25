Чи зможе український бізнес легально розраховуватися криптовалютою

Ситуація може змінитися, вже 23 листопада 2026 року парламентський фінансовий комітет повторно рекомендував ухвалити законопроєкт №10225-д про регулювання ринку віртуальних активів у другому читанні та в цілому. Однак документ ще має пройти голосування у Верховній Раді, повідомив 24 Каналу адвокат, CEO адвокатського об'єднання AXIOS PARTNERS Денис Нагорнюк

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Криптовалюта, зокрема Bitcoin, Ethereum, USDT та USDC, не має статусу законного платіжного засобу в Україні. Ним залишається гривня. Тому бізнесу важливо розрізняти володіння віртуальними активами, їх передачу та використання як оплати за товари або послуги.

Зазначимо! Українська компанія може технічно переказати USDT контрагенту, однак це саме собою не означає, що сторони провели звичайний законний розрахунок за товар у передбаченій законодавством грошовій формі.

Як пояснює адвокат Денис Нагорнюк, операції з віртуальними активами потребують окремої правової оцінки. Зокрема, необхідно визначити, що саме передають сторони, як оцінюють актив, коли відбувається його передача та які податкові наслідки виникають.

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Закон України "Про віртуальні активи" №2074-IX ухвалили ще у 2022 році, однак він не набрав чинності. Для запуску передбаченого ним регулювання необхідні зміни до Податкового кодексу.

Чи можна отримувати зарплату в USDT замість гривні

Виплати в стейблкоїнах можуть здаватися зручними для IT-компаній, фрилансерів та бізнесу з міжнародними командами. Працівник отримує цифровий актив, що прив'язаний до долара, а роботодавець може швидко переказати кошти за кордон.

Однак українське законодавство не дозволяє просто замінити офіційну зарплату переказом USDT. Стаття 23 Закону України "Про оплату праці" передбачає, що заробітна плата виплачується у грошових знаках, які мають законний обіг на території України.

Тобто роботодавець має нарахувати та виплатити зарплату відповідно до встановлених правил. А далі – працівник може самостійно придбати криптовалюту після отримання коштів, але переказ цифрових активів замість офіційної зарплати не скасовує трудових і податкових зобов'язань компанії.

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Також окремі ризики виникають, якщо роботодавець використовує криптогаманець для виплат, але не оформлює трудові відносини та не відображає винагороду в обліку. У такому разі проблема полягає не в самій технології переказу, а в приховуванні фактичних виплат.

Чи може ФОП приймати оплату в криптовалюті

Для підприємців на спрощеній системі є ще один важливий нюанс. Пункт 291.6 Податкового кодексу передбачає, що платники єдиного податку мають здійснювати розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги у грошовій формі.

Зазначимо! Отримання підприємницького доходу безпосередньо у криптовалюті може створювати ризик порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Водночас не варто ототожнювати всі операції з криптоактивами з оплатою за послуги. Правова оцінка залежить від суті операції, статусу сторін і того, за що саме підприємець отримує цифрові активи.

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Чи потрібно платити податки з криптовалюти

Відсутність спеціального податкового режиму для криптовалют не означає, що доходи від операцій із ними автоматично звільняються від оподаткування.

Державна податкова служба у своїх роз'ясненнях зазначає, що дохід фізичної особи від продажу криптовалюти включається до загального річного оподатковуваного доходу. Залежно від джерела виплати його можуть класифікувати як іноземний або інший дохід.

У роз'ясненні ДПС від 6 жовтня 2026 року йдеться про застосування загальних правил оподаткування ПДФО та військовим збором. Водночас конкретні обставини операції та документи, які її підтверджують, мають значення для визначення податкових зобов'язань.

Ще один ризик – спроба приховати дохід від господарської діяльності через перекази на криптогаманці. Блокчейн-транзакції залишають цифровий слід, а операції з активами можна аналізувати за допомогою спеціалізованих інструментів. Крім того, під час обміну криптовалюти через біржі можуть виникати додаткові можливості ідентифікації користувачів.

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Чи допоможе криптовалюта обійти валютні обмеження

Стейблкоїни можуть використовуватися для міжнародних переказів між компаніями. Наприклад, підприємець купує USDT, переказує актив іноземному партнеру, а той конвертує його у звичайну валюту.

Технічно такий переказ може відбуватися швидше за традиційну банківську операцію. Через це бізнес може розглядати криптовалюту як альтернативний канал переміщення коштів за кордон.

Однак використання блокчейну не скасовує вимог валютного законодавства. Якщо за переказом віртуального активу фактично приховується оплата товару чи послуги, яка підпадає під валютне регулювання, зміна способу переказу не робить таку операцію автоматично дозволеною.

Тому кожну модель міжнародних розрахунків потрібно оцінювати з урахуванням її економічного змісту, а не лише технології, за допомогою якої переказують кошти.

Що змінить новий закон про криптовалюту

Один із ключових кроків до врегулювання ринку – законопроєкт №10225-д. Він має створити правову основу для роботи постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, зокрема криптобірж і сервісів зберігання цифрових активів.

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Документ орієнтується на європейський підхід MiCA – регламент ЄС про ринки криптоактивів. Його мета - встановити правила для учасників ринку, визначити вимоги до постачальників послуг і посилити захист користувачів.

Нагадаємо! 23 листопада 2026 року фінансовий комітет Верховної Ради після додаткових консультацій із Національним банком повторно рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому. За повідомленням комітету, до документа внесли технічні уточнення для узгодження підходів до регулювання.

Втім, рекомендація комітету ще не означає, що закон набрав чинності. Попереду – розгляд у сесійній залі та подальші законодавчі процедури.

Для бізнесу важливо, що нове регулювання має впорядкувати діяльність криптобірж, зберігачів активів та інших постачальників послуг. Водночас воно не означатиме автоматичного перетворення Bitcoin або USDT на законний платіжний засіб в Україні.

Що бізнесу варто зробити вже зараз

Поки спеціальне регулювання не запрацювало, компаніям варто уважно підходити до операцій із цифровими активами. Передусім потрібно визначити мету використання криптовалюти:

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інвестиції;

міжнародні перекази;

отримання коштів від контрагентів;

зберігання активів.

Також важливо належно оформлювати договори, фіксувати рух коштів, підтверджувати походження активів і визначати, хто відповідає за доступ до криптогаманців. Якщо компанія користується сторонньою платформою, слід враховувати ризики блокування рахунку, обмеження виведення коштів або проблем із самим сервісом.

За словами Дениса Нагорнюка, головний виклик для українського бізнесу сьогодні – не лише вирішити, чи використовувати криптовалюту, а й побудувати юридично коректну та безпечну модель роботи з нею.

Цифрові активи вже стали частиною міжнародної економіки, однак їхня технологічна доступність не скасовує вимог українського законодавства. Тому до появи повноцінних правил підприємцям доводиться враховувати одночасно цивільні, податкові, валютні та фінансові вимоги.

До слова, податківці розповіли, хто в Україні повинен декларувати криптовалюту. Хоч поки що криптовалюта ще не стала повноцінно врегульованим активом, питання сплати податку все ж залишається. Тут варто врахувати, що якщо людина лише купила криптовалюту, то про сплату податків говорити зарано. Але коли відбувається продаж, виведення на банківський рахунок, чи отримання прибутку з трейдингу – тоді час рахувати податки, які потрібно сплатити. Часто для уваги з боку податківців достатньо отримувати регулярні надходження з криптобірж, P2P-операції чи великі надходження без підтвердження.