Российская промышленность находится на грани сильнейшего кризиса, потому что российская экономика "впала в депрессию". Некоторые отрасли пережили полноценный коллапс, в частности из-за западных санкций и политики Путина.

Что известно о кризисе бизнеса в России?

Усиление санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума поставили российскую промышленность на грань сильнейшего кризиса, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ "Коммерсант".

По словам топ-менеджеров крупнейших промышленных компаний, ситуация с продажами их продукции в этом году стала худшей с 1998 года.

Оценки спроса представителями крупного бизнеса пробили минимумы 2009 и 2015 годов, когда в первом случае бушевал мировой финансовый кризис, а во втором – на Россию обрушились первые санкции за аннексию Крыма.

Промышленность с пониманием перенесла начальный период рукотворного охлаждения российской экономики, но в 2025 году ее терпение закончилось,

– цитирует "Коммерсант" исследование.

Какие отрасли обвалились?

Производственные планы фабрик и заводов по всей России в этом году сократились до самого низкого уровня за последние 16 лет. Общий индекс промышленного оптимизма также упал на до минимума с 2009 года.

металлургия просела на 4,1%;

химическая промышленность – на 1,7%;

машиностроение – на 5,4%;

впервые за 15 лет начало сокращаться производство продуктов питания – на 0,8%.

Отдельные отрасли пережили полноценный коллапс: выпуск тракторов упал на 61,6%, бульдозеров – на 53,7%, лифтов – на 37,2%, пассажирских вагонов – вдвое. К худшим значениям 2022 года скатился автопром, где производство обвалилось на 34,1%.

