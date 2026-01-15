Украинский завод частично принадлежал бизнесмену из России: его акции конфисковали

Часть крупнейшего производителя вагонов для железной дороги в Украине принадлежала российскому предпринимателю. Его 25% акций стянули в доход государства, как применение санкции.

Что известно о конфискации акций Кроковского завода?

В доход государства взыскали акции ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", пишет 24 Канал со ссылкой на ВАКС.

14 января коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции и применила к российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову такую санкцию.

Суд взыскал в доход государства его активы, а именно 25% от общего количества акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" стоимостью 21,5 миллиона гривен. Этими акциями бизнесмен мог распоряжаться, поэтому эту возможность у него забрали.

Интересно! Гамзалов является российским предпринимателем, владельцем ряда российских предприятий, обеспечивающих армию России. В частности, подконтрольные Гамзалову компании поставляют товары для предприятий, задействованных в военно-промышленном комплексе.

Что предшествовало конфискации активов?