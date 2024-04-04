Миру грозит кризис чипов
Землетрясение на Тайване привело не только к разрушениям, но и паузы в работе крупнейшего производителя чипов в мире TSMC. Из-за этого акции компании упали на 1,3%, однако это еще не самая большая проблема.
Интересно Лояльность работников больше не будет беспокоить: как построить прочную корпоративную культуру
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company пришлось эвакуировать заводы. Кроме того, последствия землетрясения в офисе еще оценивают. Когда компания возобновит производство – пока неизвестно. Конкурент TSMC United Microelectronics Corp. также остановил работу и эвакуировал предприятия.
TSMC обеспечивает полупроводниками Apple, Nvidia и других технологических гигантов. Последствия землетрясения пока неизвестны, но предполагают, что они уничтожили целые партии чипов. Также существует опасность, что остановка производства может стать ударом для процесса создания полупроводников в целом.
Некоторые чипы высокого класса требуют бесперебойной работы в вакуумном состоянии в течение нескольких недель. Остановка работы в северных промышленных районах Тайваня может означать, что некоторые высококачественные чипы могут испортиться,
– отмечают аналитики.
TSMC производит от 80% до 90% чипов высокого класса, поэтому предполагают, что остановка работы компании будет иметь последствия для всего технологического мира.