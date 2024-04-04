Світу загрожує криза чипів

Землетрус на Тайвані призвів не лише до руйнувань, а й паузи в роботі найбільшого виробника чипів у світі TSMC. Через це акції компанії впали на 1,3%, однак це ще не найбільша проблема.

Цікаво Лояльність працівників більше не турбуватиме: як збудувати міцну корпоративну культуру

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company довелося евакуювати заводи. Крім того, наслідки землетрусу в офісі ще оцінюють. Коли компанія відновить виробництво – наразі невідомо. Конкурент TSMC United Microelectronics Corp. також зупинив роботу та евакуював підприємства.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

TSMC забезпечує напівпровідниками Apple, Nvidia та інших технологічних гігантів. Наслідки землетрусу наразі невідомі, але припускають, що вони знищили цілі партії чипів. Також існує небезпека, що зупинка виробництва може стати ударом для процесу створення напівпровідників загалом.

Деякі чипи високого класу потребують безперебійної роботи у вакуумному стані протягом кількох тижнів. Зупинка роботи в північних промислових районах Тайваню може означати, що деякі високоякісні чипи можуть зіпсуватися,

– зазначають аналітики.

TSMC виробляє від 80% до 90% чипів найвищого класу, тож припускають, що зупинка роботи компанії матиме наслідки для всього технологічного світу.