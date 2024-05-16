Конкурент OpenAI принял важное решение по развитию своих приложений

Стало известно, что компания Anthropic расширяет свои усилия для того, чтобы предоставлять услуги ИИ все большему количеству пользователей и бизнеса. Речь идет о новом назначении человека на должность руководителя отдела продуктов, который этому поспособствует.

Новый глава отдела продуктов Anthropic

Стартап в области искусственного интеллекта Anthropic нанял соучредителя Instagram Майка Кригера на должность главы отдела продуктов.

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В компании отметили, что такое назначение было сделано для расширения корпоративных приложений Anthropic и представления модели ИИ Claude широкой аудитории. Таким образом, Anthropic делает толчок, чтобы ввести свой чат-бот для бизнеса

Кригер, который ранее занимал должность технического директора в Instagram, будет контролировать функции разработки, управления и дизайна продукта Anthropic,

– сообщается в издании.

Кто конкурент для OpenAI

В 2021 году бывшие сотрудники OpenAI основали Anthropic. Этот стартап стал основным конкурентом ChatGPT.

Компания сосредоточилась на ответственной разработке ИИ, а кроме того, все больше сосредотачивается на продаже своего чат-бота Claude компаниям. Это для того, чтобы монетизировать новую технологию.

Что известно о Anthropic Это американский стартап в области искусственного интеллекта. Компания специализируется на разработке общих систем искусственного интеллекта и языковых моделей.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, следующие два года на рынок труда сильно повлияет искусственный интеллект. Ожидается, что произойдет "бум" производительности: 60% рабочих мест в развитых странах претерпят изменения, а 40% – по всему миру. Впрочем, ИИ скорее станет помощником человеку, чем заменит его. Несмотря на это большее неравенство в обществе таки будет ощущаться.Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. Ілегко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Как рассказал соучредитель и главный исполнительный директор Anthropic, Дарио Амодей, опыт Майка Кригера станет для компании неоценимым, ведь Anthropic создает новый способ взаимодействия людей с Claude.

Майк Кригер совместно с Кевином Систром в 2010 году основали Instagram, но уже через два года продали приложение компании Meta. После ухода из Facebook, соучредители запустили Artifact (это приложение для персонализированных новостей), впрочем, впоследствии его приобрела компания Yahoo.