Кто из ФЛП может работать без РРО в 2024 году

В Украине действует обязательное использование расчетных регистраторов операций для большинства ФЛП согласно действующему законодательству. Впрочем, среди них есть те, для кого это требование не является обязательным.

С 2022 года почти все предприниматели обязаны использовать РРО в своей работе, но существуют исключения для некоторых категорий ФЛП, которым разрешено работать без этих устройств под определенными условиями.

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В каких случаях ФЛП освобождаются от использования РРО

Торговля продукцией собственного производства (кроме некоторых технически сложных и медицинских товаров, ювелирных изделий) предприятиями, учреждениями и организациями, которые не относятся к сфере торговли или общественного питания, осуществляя расчеты через кассы с оформлением кассовых документов. Некоторые банковские операции. Продажа проездных и перевозочных документов на дальнемагистральном и авиационном транспорте с оформлением расчетных документов, а также продажа билетов на автомобильном транспорте с выдачей печатных документов, билетов на государственные лотереи через системы с контролем в режиме реального времени и билетов на культурно-спортивные мероприятия. Предприниматели, которые являются плательщиками единого налога и не обязательно должны применять РРО или программные регистраторы, согласно Налоговому кодексу Украины. Торговля продуктами питания и промышленными товарами на рынках физическими лицами, исключая товары, требующие гарантийного обслуживания, лекарственные средства, ювелирные изделия, другие товары из драгоценных металлов и камней. Продажа прессы, журналов, других печатных изданий, а также почтовых знаков в киосках, с лотков и разноской, при условии, что такая продукция составляет более 50% общего оборота, и при отсутствии продажи подакцизных товаров. Продажа молока, воды, кваса, масла, живой рыбы непосредственно из транспортных средств (автоцистерн, бочек) и предоставление пищевых услуг в столовых и буфетах образовательных учреждений во время учебного процесса. В местах, где расчеты осуществляются исключительно безналично или там, где наличные расчеты вообще не проводятся, таких как склады, оптовая торговля. При выполнении платежей за услуги через дистанционные банковские системы обслуживания и сервисы перевода средств, где физическое использование РРО не требуется.

Когда вместо РРО можно использовать учетную книжку

Некоторые категории предпринимателей имеют возможность вести учет своих операций без использования РРО, используя вместо них расчетные книжки и книги учета.

! Однако, ограничения на использование бумажных книг учета наступают, когда годовой объем расчетных операций по продаже товаров или предоставлению услуг превышает определенную постановлением предельную сумму - 167 минимальных заработных плат, по состоянию на 1 января налогового года, что составляет 1 185 700 гривен.

Дополнительно, применение бумажной отчетности запрещено, если: